Frankfurt (www.fondscheck.de) - iShares erweitert das Angebot an ETFs auf Xetra und dem Frankfurter Parkett um zwei Tracker mit Nachhaltigkeitsfilter, so die Deutsche Börse AG.Mit dem iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (ISIN IE00BKVL7331/ WKN A2PY8D) würden Anleger unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und Volatilitätsrisiken in eine Auswahl von mittelgroßen und großen Unternehmen aus den USA investieren. Dazu würden aus dem Aktienuniversum des MSCI USA-Index zunächst Unternehmen ausgesucht, die ESG-Kriterien wie Ausschluss von Glücksspiel, Waffen oder Tabak erfüllen würden. Insbesondere werde aber auf einen möglichst geringen CO2-Ausstoß geachtet. Anschließend würden Aktien unter Nutzung einer Minimum-Volatilitätsstrategie herausgefiltert, um die Schwankungsintensität des Portfolios zu minimieren. ...

