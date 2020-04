Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von UBS Global Asset Management über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem UBS ETF - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc (ISIN LU2095995895/ WKN A2PYAK) könnten Anleger an der Wertentwicklung von auf chinesischen Renminbi lautenden festverzinslichen Staats- und Bankenanleihen partizipieren. Zu den staatlichen Banken würden China Development Bank, Agricultural Development Bank of China und Export-Import Bank of China zählen, deren Anteil am Index auf jeweils maximal 20 Prozent begrenzt sei. Darüber hinaus dürften die Anleihen nur eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr bis maximal zehn Jahren aufweisen und müssten am chinesischen Interbankenmarkt handelbar sein. ...

