Zürich (ots) - Seit April 2020 werden bei BETTERHOMES Online-Besichtigungen angeboten. Interessenten haben damit ab sofort die Möglichkeit, sich ohne lange Anfahrt und zeit- und ortsunabhängig ein Bild von interessanten Objekten zu machen. Mit der technischen Neuerung macht BETTERHOMES einen weiteren großen Schritt auf dem Weg seiner langfristigen Digitalisierungsstrategie und stärkt die unternehmenseigene Synthese aus moderner Technologie und Direktvertrieb.Besichtigungen für Interessenten werden unkomplizierterBisher bot BETTERHOMES vorrangig Besichtigungen vor Ort an. Weist diese Form der Besichtigung unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Betreuung auch viele Vorteile auf, so war sie doch etwa dann nicht optimal, wenn Interessenten einen weiten Anreiseweg hatten - etwa beim Kauf von Ferienimmobilien.Mit der neuen Online-Besichtigung hat man nun eine Lösung für dieses Problem gefunden. Der Makler erstellt ein detailliertes Video des Objekts, das er bei Interesse via Link den jeweiligen Interessenten zukommen lässt - automatisch, unkompliziert und unabhängig von Apps und Portalen. Kauf- und Mietinteressenten profitieren dadurch von deutlich mehr Flexibilität und weniger Zeitaufwand. Besichtigungen sind dank des Systems jederzeit von überall möglich.Für Eigentümer bietet dies ebenso große Vorteile: Durch die einfachere Vorselektion potenzieller Käufer und Mieter kann eine schnellere Abwicklung mit weniger Leerläufen gewährleistet werden. Dabei legt man bei BETTERHOMES weiterhin viel Wert auf den persönlichen Kontakt zum Interessenten. Potenzielle Käufer und Mieter haben die Wahl, ob sie eine Immobilie live vor Ort oder online besichtigen wollen.BETTERHOMES setzt Weg der Digitalisierung konsequent fort"Wir sind froh, unseren Kunden und Interessenten mit diesem Schritt noch mehr Komfort bieten zu können.", so BETTERHOMES CEO Cyrill Lanz. "Das gilt umso mehr, als wir die Konzeption, die Implementierung und die Live-Schaltung unserer portalübergreifenden, leicht anwendbaren und effektiven Lösung in nur 3 Wochen umsetzen konnten. Vor allem in Zeiten von Corona können wir Kunden als auch Interessenten damit deutlich entlasten."Bereits seit über 14 Jahren setzt BETTERHOMES auf nachhaltige Digitalisierung, unter anderem mit der Entwicklung einer eigenen Maklersoftware und eines internen Learning-Management-Systems zur Mitarbeiterschulung. Mit der Einführung der Online-Besichtigung setzt das Unternehmen diesen Weg konsequent fort und macht einen weiteren großen Schritt hin zu dem Ziel, das Geschäftsmodell des Immobilienmaklers bis Ende 2020 vollständig zu digitalisieren. 2021 will BETTERHOMES weitere europäische Märkte erschließen.Über BETTERHOMESBETTERHOMES steht für Erfolg in der Immobilienvermittlung zu fairen Konditionen und konnte sich mit der Idee der Immobilienfairmittlung® - einer innovativen Kombination aus modernster Technologie und eigenem Direktvertrieb - zum größten eigenständigen Immobilienmakler im Heimmarkt Schweiz etablieren und ist ebenso erfolgreich in Deutschland wie auch Österreich tätig. Das Unternehmen garantiert Immobilienanbietern das beste Preis-Leistungs-Verhältnis einer Maklerdienstleistung und bietet Immobiliensuchenden ein möglichst großes und attraktives Immobilienangebot.Pressekontakt:BETTERHOMES AGService-ZentraleFlurstrasse 55CH-8048 ZürichAlicia SchärerLeiterin Marketing/KommunikationTelefon: +41 (0) 55 533 08 06E-Mail: alicia.schaerer@betterhomes-international.comWebseite: https://www.betterhomes-international.com/