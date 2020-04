Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Unternehmen und Staaten zapfen derzeit laut Händler in größerem Stil die Kapitalmärkte an und treffen dabei auf ausgesprochen viel Gegenliebe, so die Deutsche Börse AG."Für eine spanische Neuemission im Umfang von 15 Milliarden Euro lag die Nachfrage bei rekordhohen 100 Milliarden Euro", beschreibe Arthur Brunner. Madrid zahle für die neue siebenjährige Staatsanleihe (WKN A2AWLL) einen Kupon von 1,25 Prozent. "Liquidität ist aufgrund der anlaufenden Stützungsmaßnahmen reichlich vorhanden", stelle der ICF Bank-Händler fest. ...

