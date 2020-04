ZÜRICH (Dow Jones)--Wenig verändert hat der Aktienmarkt in der Schweiz den letzten Handelstag der Woche beendet. Nach einem schwächeren Start, belastet von negativen US-Vorgaben, konnte der SMI seine Verluste im Verlauf aufholen. Vor allem die Aufschläge bei Index-Schwergewicht Nestle stützten das Sentiment. Der Konsumgüterkonzern überzeugte mit guten Ergebnissen für das erste Quartal, die Aktie war mit einem Plus von 1,8 Prozent Tagesgewinner im SMI.

Nestle habe beim organischen Wachstum überzeugt, das mit einem Plus von 4,3 Prozent deutlich oberhalb der Erwartung ausgefallen sei, hieß es. Hier dürfte Nestle auch von Hamsterkäufen profitiert haben. Das Unternehmen hat zunächst den Ausblick bestätigt. Die Citigroup sprach von beruhigenden Geschäftszahlen.

Insgesamt blieb die Stimmung der Investoren aber weiter angeschlagen, nicht zuletzt durch erneut sehr schwache Konjunkturdaten. So fiel der Ifo-Geschäftsklimaindex im April in Deutschland auf ein neues Allzeittief, das noch unter dem aus der Finanzkrise im Jahr 2009 liegt. Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im März eingebrochen - und dies deutlicher als ohnehin befürchtet.

Der SMI schloss unverändert bei 9.626 Punkten. Die Tagesspanne lag zwischen 9.552 und 9.680 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und 6 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 60,05 (zuvor: 60,87) Millionen Aktien.

Für einen Stimmungsrücksetzer sorgten auch Berichte, nach denen der Hoffnungsträger Remdesivir des US-Pharmakonzerns Gilead Sciences keine durchschlagenden Erfolge bei Coronavirus-Patienten gezeigt haben soll. Das Unternehmen hat dies allerdings dementiert.

Bei den Einzelwerten ging es für die Aktie von Dufry um 5,8 Prozent nach unten. Der auf Duty-Free-Läden spezialisierte Einzelhändler hat die geplante Aktien- und Bondplatzierung erfolgreich abgeschlossen.

Mit Abgaben zeigten sich die Aktien der beiden Luxusgüterhersteller Swatch und Richemont, die sich um 3,1 bzw. 2,1 Prozent reduzierten.

