Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß §§ 114-117 WpHG



Heidelberg (pta031/24.04.2020/18:10) - S&O Beteiligungen AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Bericht: Jahresfinanzbericht 2019 Berichtszeitraum: 15.06.2019 - 31.12.2019 Internet-Veröffentlichung: http://www.so-beteiligungen.de/investor-relations/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 28.04.2020



Aussender: S&O Beteiligungen AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjoerg Plaggemars Tel.: +49 6221 649 24 0 E-Mail: info@so-beteiligungen.de Website: www.so-beteiligungen.de



ISIN(s): DE000A255G02 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



