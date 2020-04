In Folge der Coronakrise sind auch die Aktien des Versicherungskonzerns Allianz kräftig eingebrochen. Mussten Anleger vor der Krise Mitte Februar noch rund 230 Euro für eine Allianz-Aktien bezahlen, gab es sie rund einen Monat später am 18. März im Jahrestief mit 118,84 Euro fast 50 Prozent billiger. Dank kleiner Zwischenrallye in den letzten Wochen notieren die Aktien inzwischen wieder bei 155,76 Euro, liegen damit aber immer noch rund 30 Prozent im Minus. Der Analyst der Schweizer Gr..

