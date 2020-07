Zu den positiven Überraschungen in Asien sowohl in Bezug auf das Management der Corona-Pandemie wie auch den nachfolgenden wirtschaftlichen Kennzahlen gehört Taiwan.Zu den erstaunlich guten Exportaufträgen gesellte sich nun ein überraschend positiver Trend bei der Industrieproduktion.Dabei fungiert die Halbleiterindustrie als Wachstumsmotor. Gesamthaft betrug die Wachstumsrate der Industrieproduktion Taiwans im Juni gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat 7,34 %, wie die Investmentbank ING feststellte.Das Wachstum wurde dabei insbesondere von der Halbleiterindustrie getrieben. So legte die Produktion von integrierten Schaltkreisen um 35,24 % zu, während die Kategorie Computer, elektronische und optische Produkte um 19,42 % zulegte.

