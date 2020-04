Petro Welt Technologies AG: Ad-hoc-MeldungDGAP-Ad-hoc: Petro Welt Technologies AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Jahresergebnis Petro Welt Technologies AG: Ad-hoc-Meldung24.04.2020 / 18:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.AD-HOC-MITTEILUNGWien, 24. April 2020 Die Petro Welt Technologies AG erwartet für das Geschäftsjahr 2019 einen Gewinn vor Steuern in Höhe von EUR 11.983.000 und nach Steuern in Höhe von EUR 5.554.000 sowie einen Gewinn pro Aktie in Höhe von EUR 0,11. Die Gewinnmarge (vor Steuern) lag bei 12,8 % und das EBIT bei 2,5 %.Die Prüfung des Jahresabschlusses hat sich aufgrund von Schwierigkeiten bei der Erfassung von Einrichtungen und Vorräten an weit entfernt liegenden Einsatzorten einer russischen Tochtergesellschaft verzögert sowie durch den beschränkten Zugang aufgrund winterlicher Bedingungen sowie COVID-19-Zugangsbeschränkungen. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses verschiebt sich daher auf den 30. April 2020.Über die Petro Welt Technologies AG Die Petro Welt Technologies AG mit Sitz in Wien ist eine der führenden und erstmals etablierten OFS-Gesellschaften in Russland und der GUS und hat sich auf Dienstleistungen zur Steigerung der Produktivität neuer und bestehender Öl- und Gasformationen spezialisiert.Kontakt Konstantin Huber (be.public) Investor Relations T: +43 1 503 2 503-29 huber@bepublic.at24.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Petro Welt Technologies AG Kärntner Ring 11-13 1010 Wien Österreich Telefon: +43 1 535 23 20 - 0 Fax: +43 1 535 23 20 - 20 E-Mail: ir@pewete.com Internet: www.pewete.com ISIN: AT0000A00Y78 WKN: A0JKWU Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1029809Ende der Mitteilung DGAP News-Service1029809 24.04.2020 CET/CEST