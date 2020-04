Berlin (ots) - Die Zahl der illegalen Rennen in Berlin nimmt dramatisch zu. Zwischen Mitte März und Mitte April hat sie sich gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres fast verdreifacht. Raser sind nicht nur Angeber, sie sind nicht nur spätpubertierende Möchtegern-Schumachers. Sie sind gemeingefährlich. Für sich, aber vor allem für andere. Aktuell beschäftigt der dramatische Fall der Kudamm-Raser wieder den Bundesgerichtshof. Polizei und Justiz lassen zunehmend mehr Härte walten. Das ist gut und richtig so. Gegen die, denen das Leben eines anderen offensichtlich egal zu sein scheint, hilft nur die ganze Härte des Gesetzes. Wenn man ihnen Führerschein und das Auto, das in ihren Händen zur Waffe wird, wegnimmt und eine empfindliche Strafe verhängt, lernen sie es vielleicht.



