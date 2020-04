München (ots) - Sorge vor zweiter Infektionswelle - lockert Deutschland die Corona-Maßnahmen "zu forsch"?Seit dieser Woche gelten erste von Bund und Ländern beschlossene Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Deren Umsetzung hat Bundeskanzlerin Angela Merkel nun als teilweise "zu forsch" kritisiert. Während sie vor zu großer Sorglosigkeit und der Gefahr einer zweiten Infektionswelle warnt, diskutieren einige Bundesländer und Wirtschaftsverbände bereits über weitere Lockerungen. Die Opposition kritisiert, dass diese zunehmende Uneinigkeit zu großer Verunsicherung in der Bevölkerung führt. Gehen die Lockerungen zu weit? Gefährdet das uneinheitliche Vorgehen der Länder die Akzeptanz für die Corona-Maßnahmen? Sollte man den Bürgerinnen und Bürgern mehr Eigenverantwortung zugestehen?Zu Gast bei Anne Will:Armin Laschet (CDU, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen)Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzende)Christian Lindner (FDP, Parteivorsitzender)Karl Lauterbach (SPD, Mitglied des Deutschen Bundestags,Gesundheitsökonom und Epidemiologe)Christina Berndt (Wissenschaftsredakteurin bei der "SüddeutschenZeitung" und Biochemikerin) ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Pressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4580567