Der Autovermieter Sixt rechnet wegen der "erheblichen" Beeinträchtigung der Geschäfte durch die Corona-Pandemie im März mit einem Verlust im ersten Quartal. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) werde voraussichtlich bei minus fünf Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Freitagabend in Pullach mit. Im Vorjahr hatte es in diesem Zeitraum noch ein Plus von 40,1 Millionen Euro gegeben.Der operative Konzernumsatz dürfte hingegen mit 484 Millionen Euro nur leicht unter dem Vorjahresniveau (503,1 ...

