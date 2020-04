Freiburg (ots) - Europa ist in diesen Zeiten wichtiger denn je - sollte man annehmen. Tatsächlich aber zeigt sich statt wachsendem Gemeinschaftsgeist ein erschreckendes Vakuum. (...) Wenn es darum geht, die Nöte und Befindlichkeiten der anderen zu verstehen und ihnen nachzufühlen, sind persönliche Begegnungen unverzichtbar - gerade, wenn Sprach- und Mentalitätsbarrieren übersprungen werden müssen. Als wäre das alles nicht schwierig genug, sorgt Corona dafür, dass viele wirtschaftlich schwache Mitglieder des Clubs ökonomisch noch mehr zurückfallen. (...) Im Osten Europas schließlich hat Corona die autokratischen Tendenzen weiter verstärkt. (...) In dieser schwierigen Lage könnte der Ruf nach mehr Gemeinschaft, zum Beispiel in der Sozial- oder der Migrationspolitik, die EU sprengen, statt sie enger zusammenzubringen. http://www.mehr.bz/khs96p



