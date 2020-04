FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem kräftigen Plus hat sich die Wirecard-Aktie im nachbörslichen Handel am Freitag gezeigt. Am Montag wird der Zahlungsabwickler den vollständigen Untersuchungsbericht von KPMG zu den seit geraumer Zeit bestehenden Vorwürfen der Bilanzmanipulation vorlegen. Bislang hätten allerdings die Untersuchungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft keine Belege hierfür geliefert, hatte Wirecard am Mittwoch mitgeteilt. Die Aktie sei im Vorfeld des Abschlussberichts stark gesucht gewesen, so ein Händler von Lang & Schwarz. Die Aktie wurde 2,7 Prozent höher getaxt.

Die Coronavirus-Pandemie hat dem Autovermieter Sixt SE das erste Quartal 2020 verhagelt. Nach einer erfreulichen Geschäftsentwicklung im Januar und Februar habe die COVID-19-Pandemie den Geschäftsverlauf im März erheblich beeinträchtigt, teilte das Unternehmen mit. Die Aktie wurde bei sehr geringen Umsätzen 1,1 Prozent höher gestellt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 10.471 10.336 +1,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

