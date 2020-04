Düsseldorf (ots) - Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat vor einem zweiten Lockdown in der Corona-Krise gewarnt, wenn die Kontaktbeschränkungen zu schnell und zu umfangreich gelockert werden. "Ich mache mir große Sorgen, dass wir Ende April feststellen, dass wir wieder weiter in die Krise reingerutscht sind", sagte Hans der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Wenn die Infektionszahlen wieder stiegen, müsse das Rad zurückgedreht werden. "Dann müsste es einen zweiten Lockdown geben, der mit Sicherheit schärfer wird als der erste." Es sei ein schmaler Grat, die berechtigten Interessen der Wirtschaft und die Gesundheit der Menschen gegeneinander abzuwägen. Politiker dürften sich angesichts der Forderungen aus Wirtschaft, Einzelhandel und Gastronomie aber nicht wegducken. Er betonte: "Ich habe nicht erlebt, dass die Bevölkerung in einem großen Ausmaß nach Lockerungen gerufen hat." Er mahnte: "Wir stehen erst am Anfang der Krise und deswegen bin ich für restriktive Maßnahmen und damit an der Seite der Kanzlerin." Angela Merkel verstecke sich nicht.



