Sowohl auf den Autobahnen als auch in den Städten sind derzeit deutlich weniger Autos unterwegs. Dadurch werden viele Autofahrer dieses Jahr eine geringere Fahrleistung haben und können so die Versicherungsprämie für ihren Wagen deutlich reduzieren.Mindestens einmal im Jahr sollten Autofahrer ihre Kfz-Versicherung überprüfen. Wegen der Corona-Krise können Autofahrer in diesem Jahr sogar zusätzlich Geld sparen, denn der Kfz-Beitrag sinkt, je weniger Auto gefahren wird. Eine Auswertung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...