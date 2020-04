Heidelberger Druck kann sich kurzfristig etwas Luft verschaffen

Auch in Zeiten von Corona muss Heidelberger Druck (WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007) an neuen Geschäften, vor allem im Bereich Digitalisierung, und einer verbesserten Profitabilität arbeiten, was die Hoffnung auf einen Turnaround des arg gebeutelten Druckmaschinenherstellers nährt. Neben der Hoffnung auf einen Turnaround lässt die Point & Figure Charttechnik die Heidelberger Druck-Aktie kurzfristig kaufenswert erscheinen.

Zusammenfassung:

- "Spekulativ Long ", im neuen Aufwärtstrend (1) durch Kaufsignal (2) durch Long-Tail-Down-Reversal bei 0,62 € im übergeordneten Abwärtstrend (3). Standard-Kaufsignal bei Überschreiten Doppeltop bei 1,40 € (5).

- Kursziel Min. 0,99 € (+58% Gewinn)

Den vollständigen Artikel lesen ...