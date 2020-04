Roche tanzt in Zeiten von Corona aus der Reihe

Die Roche-Aktie (WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048) büßte im Vergleich zu ihrem Mitte Februar bei 351 CHF verzeichneten Allzeithoch im Zuge der Corona-Krise innerhalb weniger Wochen knapp 22 Prozent an Wert ein. Doch inzwischen haben sich die Scheine in den Bereich der Bestmarke zurückgekämpft. Ein Grund: Roche gehört zu den Corona-Gewinnern.

Von Anfang an dabei

Die Schweizer machen vor allem von sich reden, wenn es darum geht, auf das SARS-Cov-2 zu testen. Wie wir in den vergangenen Tagen und Wochen erfahren haben, werden diese Tests enorm wichtig sein, um die Wirtschaft wieder in Gang zu setzen und infolge der Verbreitung des Coronavirus erlassene Beschränkungen wieder aufzuheben.

Roche hatte bereits frühzeitig für Schlagzeilen gesorgt. Das SMI-Unternehmen hatte zu Beginn der Pandemie Schnelltests in den von Corona betroffenen Gebieten in China an Krankenhäuser und Behörden verschenkt. Langfristig erhofft sich Roche positive Auswirkungen dieser Maßnahmen auf das immer wichtiger werdende China-Geschäft.

