München (ots) - Constantin Film gratuliert ganz herzlich: DAS PERFEKTE GEHEIMNIS hat den Deutschen Filmpreis gewonnen. Die Gesellschaftskomödie von Bora Dagtekin und Produzentin Lena Schömann erhielt am Freitagabend die goldene Lola in der Kategorie "Besucherstärkster Film".Seit seinem Kinostart am 31. Oktober 2019 hat sich DAS PERFEKTE GEHEIMNIS zu einem wahren Publikumsmagneten entwickelt. Kein anderer Film im letzten Jahr hat mehr Zuschauer in die Kinos gelockt - mehr als 5 Mio. Zuschauer wollten die starbesetzte Komödie sehen. Seit März ist der Film auch für das Heimkino erhältlich und hat dort mittlerweile die Marke von über 700.000 Transaktionen auf deutschsprachigen VoD-Plattformen überschritten.Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Es freut mich sehr, dass die Kinozuschauer dafür gesorgt haben, dass DAS PERFEKTE GEHEIMNIS den Publikumspreis erhalten hat. Es ist schließlich die wichtigste Auszeichnung für den erfolgreichsten deutschen Kinofilm des Jahres 2019. Herzliche Gratulation an Bora Dagtekin, Lena Schömann, alle Beteiligten und unser wundervolles Schauspielensemble. Ich freue mich sehr, dass es unseren Filmemachern immer wieder gelingt, qualitativ hochwertige und kommerziell erfolgreiche Kinofilme herzustellen, die ein großes Publikum begeistern. Dafür sind wir bei der Constantin Film sehr dankbar."DAS PERFEKTE GEHEIMNIS ist eine Neuverfilmung des italienischen Kinofilms PERFETTI SCONOSCIUTI von Paolo Genovese aus dem Jahr 2016. In zahlreichen Ländern wurde der Film adaptiert und avancierte zu einem weltweiten Phänomen. Das "FACK JU GÖHTE"-Erfolgsduo Bora Dagtekin und Lena Schömann griff die Idee des Films auf und entwickelte eine zeitgemäße Interpretation für das deutsche Kinopublikum.Die Kinokomödie ist eine Constantin Film Produktion und wurde vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF), Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), der Filmförderungsanstalt (FFA) und dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF) gefördert. Executive Producer ist Martin Moszkowicz.Darsteller: Elyas M'Barek, Florian David Fitz, Jella Haase, Karoline Herfurth, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring, Jessica Schwarz (in alph. Reihenfolge)Szenenbild: Christian M. GoldbeckBildgestaltung: Moritz AntonKostümbild: Regina TiedekenMaskenbild: Kitty KratschkeCasting: Daniela TolkienRequisite: Tobias ZeislmeierProducerin: Nicole SpringstubbeHerstellungsleitung: Christine RotheExecutive Producer: Martin MoszkowiczProduzentin: Lena SchömannDrehbuch & Regie: Bora DagtekinPressekontakt:Für Rückfragen:Constantin FilmFilmpresseTelefon: 089 44 44 600E-Mail: filmpresse@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/4580658