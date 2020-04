Köln (ots) - 90 Prozent der Deutschen sind dafür, dass auch bei einer Corona-Infektion von Bundesligafußballern die gesamte Mannschaft für 14 Tage in Quarantäne gehen muss.Das ergab eine repräsentative Umfrage von infratest dimap im Auftrag der ARD Sportschau am Dienstag und Mittwoch dieser Woche. Gestellt wurde die Frage: "Bei einer Corona-Infektion wird empfohlen, dass alle Kontaktpersonen des Infizierten für 14 Tage in Quarantäne gehen. Sollte dies auch bei Infektionen von Bundesligafußballern gelten, auch wenn dadurch die gesamte Mannschaft in Quarantäne gehen muss oder sollte dies bei Infektionen von Bundesligafußballern nicht gelten?". 90 Prozent sprachen sich für eine Quarantäne der gesamten Mannschaft aus, nur 3 Prozent waren dagegen. 4 Prozent der Befragten gaben an, sich nicht für Fußball zu interessieren. 3 Prozent antworteten mit "Weiß nicht" bzw. machten keine Angabe.Auf die Frage nach regelmäßigen Tests von Teams mit dem Ziel, Corona-Infektionen zwischen den Fußballspielern zu vermeiden, hielten 61 Prozent der Befragten diesen Aufwand für nicht gerechtfertigt, 34 Prozent hielten ihn für gerechtfertigt. 4 Prozent gaben an, sich nicht für Fußball zu interessieren. 1 Prozent antwortete mit "Weiß nicht".Befragungsdaten-Grundgesamtheit: Bevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren-Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl / Dual Frame-Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)-Erhebungszeittraum: 21.- 22.4.2020-Fallzahl: 1.014 Befragte-Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte*bei einem Anteilswert von 5 % **bei einem Anteilswert von 50 %Die Fragen im Wortlaut:-Die Fußballbundesliga will ihren Spielbetrieb mit so genannten"Geisterspielen" wieder aufnehmen, bei denen die Fußballspiele ohneZuschauer stattfinden. Um Corona- Infektionen zwischen denFußballspielern zu vermeiden, sollen die Teams alle drei Tage auf dasCorona-Virus getestet werden. Halten Sie diesen Aufwand fürgerechtfertigt oder nicht? -Bei einer Corona-Infektion wird empfohlen, dass alleKontaktpersonen des Infizierten für 14 Tage in Quarantäne gehen.Sollte dies auch bei Infektionen von Bundesligafußballern gelten,auch wenn dadurch die gesamte Mannschaft in Quarantäne gehen mussoder sollte dies bei Infektionen von Bundesligafußballern nichtgelten? Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4580681