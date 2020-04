HANNOVER (Dow Jones)--Der Automobilzulieferer Continental will positive Erfahrungen aus der Krise auch in der Zeit nach Corona nutzen. "Bei Continental dürften auch in Zukunft weiter viele Dienstreisen ersetzt werden durch Videokonferenzen und Telefonschaltungen rund um die Welt" sagte Personalvorständin Ariane Reinhart der Automobilwoche. "Auch der Konzernvorstand nutzt die Vorteile von Webcasts. Diese Form der Kommunikation untereinander werden wir in Nach-Virus-Zeiten bei zahlreichen Gelegenheiten gewiss beibehalten."

Corona führe zu einem Umdenken auf etlichen Feldern der betrieblichen Praxis "und bringt nachhaltige Effekte auf das Denken und Handeln in Unternehmen mit sich", so die Topmanagerin. "Auch bei Continental sind viele Dinge im Umbruch". Reinhart betonte: "Diese Krise entschleunigt das Arbeiten nicht, im Gegenteil - sie beschleunigt es. Die Dichte der beruflichen Tätigkeiten wird stetig höher."

DJG/hru

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2020 05:41 ET (09:41 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.