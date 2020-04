Es war für Ölinvestoren gewiss ein Schock, als die Märkte in den letzten Tagen deutlich gebebt haben. Selbst mit Sorten wie Brent und WTI ging es ein weiteres Mal bergab. Zwischenzeitlich notierten kurzfristige Kontrakte auf die Sorte West Texas Intermediate sogar negativ. Kein Mensch will scheinbar gegenwärtig das Schwarze Gold haben. Das führt kurzfristig zu einer wichtigen Erkenntnis, die alle Akteure in diesem Markt derzeit besitzen sollten: Die Lager sind voll. Kurzfristig will niemand Öl kaufen ...

