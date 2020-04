Für die meisten Deutschen sind Aktien nach wie vor ein rotes Tuch. Der Grund dafür liegt meist in unserer Erziehung und im Bildungssystem. Selbst an den Universitäten wird kaum nachhaltiges langfristigen Investieren gelehrt. Niemand weiß also genau, auf welche Dinge er achten sollte, um keinen Schiffbruch zu erleiden. Langfristiges und vorsichtiges Investieren zahlt sich aus Dabei ist das Investieren keine Raketenwissenschaft. Selbst Warren Buffett behauptet, dass der Anleger keinen hohen IQ benötigt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...