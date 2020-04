GoldDer Goldpreis konnte sich in der abgelaufenen Handelswoche wieder von seinem starken Abwärtsimpuls des Freitags der vergangenen Woche erholen. Dabei waren die Umsätze in der Aufwärtsbewegung am Mittwoch und Donnerstag höher als am Freitag der Vorwoche. Technisch hat sich die Lage also weiter verbessert. Im Wochenvergleich gewann der Goldpreis 45,90 Dollar bzw. 2,73 %. Und dies, obwohl der US-Dollar gegen den Euro erneut zulegte, diesmal um 0,45 % auf 1,08216 Dollar je Euro.Wie ein Blick auf den langfristigen Chart zeigt, hat der Goldpreis direkt über sich mehrere Widerstandszonen, die wohl erst langsam abgearbeitet werden. Und zwar ist der Monatsschlusskurs noch nicht erreicht. Gleichwohl wird der April aller Wahrscheinlichkeit aus charttechnischer Sicht ein guter Monat, da der Goldpreis bei einem Schluss auf aktuellem oder höherem Niveau die Widerstandszone bei rund 1.660 Dollar überwunden hätte.

