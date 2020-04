Wie so viele andere Werte aus dem Ölsektor auch hatte die Aktie der US-amerikanischen Hess Corp. in den letzten Wochen (und Monaten) einen schweren Stand. Dem massiven Abverkauf von Ende Februar / Anfang März folgte zwar eine Erholung, die allerdings noch einige Fragen offen lässt. Unter fundmentalen Aspekten wird es am 07.05. spannend. Der Ölkonzern hat für diesen Termin die Veröffentlichung seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...