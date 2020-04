Mietausfälle und Leerstand drohen, wenn der Corona-Lockdown anhält. National Retail Properties (NNN) mit Short Setup mit CRV 2.5

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Mit einem Minus von rund 49 Prozent zeigt die Aktie des auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierten REITs, dass auch Betongold nicht immer glänzt. Die technische Gegenreaktion nach dem Crash reicht nur einmal kurz über den 20er-EMA. Aktuell sehen wir eine Breakout-Basis für ein Short Setup mit klaren Abgrenzungen nach oben und unten.National Retail Properties vermietet hauptsächlich Großflächenimmobilien an einzelne Mieter. Geschlossene Läden auf Grund des Shut Down und eine geringere Kaufkraft infolge höherer Arbeitslosigkeit können im Einzelhandelssektor für eine Pleitewelle sorgen, so dass das Risiko von Mietausfällen und Leerständen nicht zu unterschätzen ist.Unser Short Setup geht von schwachen Aussichten für die US-Konjunktur aus. Mit dem Trigger bei 28.69 USD, dem Kursziel bei 24.04 USD und dem Stopp Loss bei 30.56 USD verspricht es ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2.5. Der o. g. Termin für die Quartalszahlen ist bereits bestätigt. Positive Überraschungen sind nicht zu erwarten. Dennoch sollten wir den Trade vorher schließen.Aussicht: BÄRISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in NNN.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/national-retail-properties-nnn-kursturz-bei-pleitewelle-im-einzelhandel/