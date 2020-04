Wie die meisten Rohstoffwerte auch stand die Aktie von Lundin Mining im Februar und März dieses Jahres unter erheblichen Abgabedruck. Das Ganze kumulierte schließlich in einem Abverkaufsszenario in Richtung 4,0 CAD. Hier gelang der Aktie allerdings die Trendwende. Es installierte sich ein veritables Erholungsszenario, das mittlerweile beachtliche Ausmaße angenommen hat. Am 29.04. wird es unter fundamentalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...