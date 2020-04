die ersten Unternehmen präsentieren ihre Quartalsergebnisse und korrigieren dabei ihren Ausblick schon recht deutlich. So wird nun die Hoffnung jener Anleger zerstört, die den Anstieg zuletzt für einen Einstieg genutzt hatten. Viele hatten wohl gehofft, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht so schlimm ausfallen würden. Voraussichtlich werden die Zahlen zum zweiten Quartal noch einmal schlechter ausfallen.

Kein Wunder, dass der Aufschwung am Aktienmarkt ins Stocken gerät. In den vergangenen Tagen hat die Erholungsbewegung an Dynamik eingebüßt. Auf das beschlossene, weitere US-Konjunkturpaket mit einem Umfang von 500 Milliarden US-Dollar reagierte der DAX zur Wochenmitte zumindest einigermaßen stabil. Allerdings scheint Index mittlerweile Mühe zu haben, nach oben zu klettern.

Die könnte bei schlechten Daten entweichen. Technisch zeigt sich die Region zwischen 10000 und 10200 Punkten als interessant. Schließlich wurde sie Ende März als Widerstands- und Anfang April als Unterstützungszone markiert. Sollte der DAX sie unterschreiten, wäre von einer erneuten Abschwächung auszugehen, die den Index rasch ans Tief von Mitte März bei rund 8300 Punkten führen könnte.

Eine Entspannung könnte sich dagegen wieder zeigen, wenn es dem Index gelingen würde, über seine bisherigen Hochpunkte vom April und damit im weiteren Verlauf auch über die runde Zahl von 11000 Punkten zu steigen.

