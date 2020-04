Die Mainzer Biotech-Gesellschaft scheint nicht nur bei Anlegern hoch im Kurs zu stehen, sondern auch in der Branche. BioNTech-CEO Ugur Sahin weist gegenüber der Welt am Sonntag Spekulationen über einen Verkauf des Unternehmens zurück. Demnach habe es in den letzten Wochen mehrere "Kontaktaufnahmen" gegeben."Aber Übernahmen kommen für die Mehrheitsgesellschafter und uns ohnehin nicht infrage. Unsere Vision ist es, ein biopharmazeutisches Unternehmen aufzubauen, das die medizinischen Bedürfnisse des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...