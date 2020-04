Die letzten Tage kam es zu historischen Ereignissen am Ölmarkt, wo der Ölpreis negativ wurde. Dies geschah aber leider nicht an der Tankstelle um die Ecke, sondern an einem wichtigen Ölumschlagplatz in den USA, wo die Lagerkapazitäten fast erschöpft waren und einige Investoren bei ihrer Futures Spekulation falsch erwischt worden sind. Auch spielten wohl der viel von Privatanlegern gehaltene "Öl ETF's/ETC" eine Rolle, die nicht wie man vielleicht vermuten würde in physisches Öl investiert, sondern über Futures. Ich habe außer Gazprom, was ich als Gas und Pipeline Unternehmen sehe, noch nie eine Ölfirma gekauft. Bei dem derzeitigen Ölpreis und auch den strukturellen und […] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...