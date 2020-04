Die Anleger an den Börsen wollen wieder an das Gute glauben. Ihre Hoffnung beruht dabei auf der Art und Weise wie Zentralbanken und Staaten auf die Coronakrise reagieren. Sie versprechen den Bürgern und auch den Investoren vor allem viel Geld. Sie wollen keine Not aufkommen lassen, Pleiten nicht zulassen und Wertpapiere erwerben. Das ermutigt Investoren ...

