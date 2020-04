Einstmals galt Aurora Cannabis als Überflieger im Cannabis-Sektor. Hoffnungen und Erwartungen der Investoren spiegelten sich in so mancher Rally wider. Doch seit geraumer Zeit geht es stetig abwärts mit dem Aktienkurs. Anleger haben offenkundig den "Daumen gesenkt" und dem Unternehmen somit das Vertrauen entzogen, zu oft verpasste Aurora Cannabis die selbstgesteckten Ziele und sorgte so für Unmut… ...

Den vollständigen Artikel lesen ...