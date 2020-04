Bielefeld (ots) - Mit der NRW-Landesregierung sind derzeit 70 Prozent der Wahlberechtigten in diesem Bundesland zufrieden. Waren es je mehr? Ziemlich sicher nicht.Folgte man der Logik derer, die den - nur in den Augen der Angstmacher und Ängstlichen - forschen Corona-Kurs des Ministerpräsidenten für falsch halten und einen strengeren Lockdown fordern, dann müsste das schwarz-gelbe Bündnis in NRW auf 94 Prozent Zustimmung kommen.Denn diesen persönlichen Höchstwert erreicht Bayerns Regierungs-Sheriff Markus Söder (CSU) laut einer Umfrage. Armin Laschet kommt auf 65 Prozent. Der Höchstwert während seiner laufenden Amtszeit.Die Menschen in Nordrhein-Westfalen scheinen also zufrieden mit Laschets Politik der vorsichtigen Rückkehr zum Alltag vor der Pandemie zu sein - und damit zur Normalität. Bemerkenswert an der Maskenpflicht: Die Verordnung gilt in NRW vorerst nur für eine Woche - und nicht für immer bis auf Widerruf.Mit der kurzen Dauer hält sich die Landesregierung alles offen und kann reagieren. Wenngleich alles andere als eine Verlängerung angesichts der Stimmung unwahrscheinlich ist.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66306/4581253