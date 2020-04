Dublin (ots/PRNewswire) - EnigmaSoft Limited hat SpyHunter for Mac herausgebracht, ein wirkungsvolles Tool für die Entdeckung und Beseitigung von Schadsoftware. Seine fortschrittlichen Sicherheits- und Optimierungstechnologien wurden speziell für macOS® entwickelt. Traditionell galten Mac® Computer allgemein als sicherer und weniger anfällig für Malware-Angriffe als Windows Systeme. Laut verschiedenen Berichten hat sich diese Wahrnehmung in den vergangenen Jahren dramatisch gedreht, denn die Häufigkeit und Komplexität von Mac-Schadsoftware hat weltweit explosionsartig zugenommen.SpyHunter for Mac ist ein neues Anti-Malware-Programm speziell für Mac-Nutzer. Es bietet die notwendigen Tools, um das Computersystem vor den komplexen und unvorhersehbaren Malware-Bedrohungen der heutigen Zeit zu schützen. SpyHunter for Mac ist mit einem mehrschichtigen Scanner ausgestattet, der Ransomware, Trojaner, Viren, Botnets, Adware, potenziell unerwünschte Programme, Sicherheitslücken, Datenschutzverletzungen (wie Cookies) und unbekannte Objekte aufspürt.SpyHunter for Mac beinhaltet einen Scanner, der nach gemeldeten Sicherheitslücken in installierten Apps sucht. Diese könnten die Sicherheit eines Mac-Systems gefährden und Datenklau sowie Ransomware- und andersartige Angriffe möglich machen.Der Optimierungs-Scan in SpyHunter for Mac bietet intuitive Funktionen, um beispielsweise große bzw. doppelte Dateien zu finden, die wertvollen Speicherplatz vergeuden. Unnötige Dateien wie Anwendungs-Cachedateien, App-Überbleibsel und andere schwer aufzufindende Dateien können dem Benutzer angezeigt werden, der sie selektiv entfernen und damit Speicherplatz freigeben kann.SpyHunter for Mac verfügt über einen intuitiven App Uninstaller, mit dem unerwünschte Apps schnell und einfach deinstalliert werden können. Mit dem SpyHunter for Mac Startup Manager lassen sich die Starteinstellungen des Mac-Systems genau konfigurieren, um den Startvorgang zu optimieren und auf die Nutzervorlieben abzustimmen.SpyHunter for Mac beinhaltet das Spyware HelpDesk, ein integriertes Tool für Rund-um-die-Uhr-Kundensupport, mit dem SpyHunter-Abonnenten direkten Zugang zu EnigmaSofts technischen Experten haben, um Hilfestellung bei Malware-Problemen zu erhalten.Weitere Informationen und den KOSTENLOSEN Download für SpyHunter for Mac finden Sie auf https://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/.Informationen zu EnigmaSoft LimitedEnigmaSoft Limited ist ein privat geführtes irisches Unternehmen mit Niederlassungen und globalem Hauptsitz in Dublin (Irland). EnigmaSoft hat sich insbesondere durch die Entwicklung und den Vertrieb der fortschrittlichen Anti-Malware-Apps SpyHunter 5 & SpyHunter for Mac einen Namen gemacht. SpyHunter erkennt und entfernt Schadsoftware, sorgt für besseren Schutz der Privatsphäre im Internet und beseitigt Sicherheitsbedrohungen, indem es Schadsoftware, Ransomware, Trojaner und andere bösartige Bedrohungen bekämpft, von denen Millionen von PC-Nutzern betroffen sind.Besuchen Sie EnigmaSoft:Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTubeFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1159348/EnigmaSoft_Limited_SpyHunter_for_Mac.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/802706/EnigmaSoft___Logo.jpgPressekontakt:Patrick Morganelliinfo@enigmasoftware.com+1-888-360-0646Original-Content von: Enigma Software Group USA, LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122817/4581318