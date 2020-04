STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Coronapolitik in Schweden:



"Zunächst scheint klar, dass der schwedische Weg den Unternehmen, Beschäftigten oder Selbstständigen weniger schadet als etwa der deutsche. Für ein endgültiges Urteil ist es aber zu früh. Denn der weniger strenge Umgang mit der Pandemie könnte dazu führen, dass Schweden die Einschränkungen doch noch verschärfen muss, wie es auch dort mittlerweile etliche Gesundheitsexperten fordern. Dann hätte das Land wertvolle Zeit verloren und müsste am Ende womöglich in einer Corona-bedingten Lähmung verharren, während andere Länder die Einschränkungen für ihre Bürger bereits wieder lockern könnten."/ra/DP/he