Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) steht diese Woche vor entscheidenden Weichenstellungen: FT-Vorwürfe vielleicht ad acta plus Bilanzpressekonferenz. Und am Sonntag wurde noch bekannt, dass jetzt sogar die Deutsche Bank Wirecards Geschäftsmodell nachahmen will oder muß, wenn sie wieder geld verdienen will?. Der Reihe nach. In der FAZ fand sich gestern folgender Header "Deutsche Bank wildert im Revier von Wirecard" zuerst ein aml beeindruckend, dass die FAZ kontaktloses Zahlen und Datenauswertung/-handel als Revier von Wirecard betrachtet. Zeigt die Marktstärke der Aschheimer. Und inhaltlich ebenfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...