DeieLufthansa ist es diesmal. 2009 in der damaligen Baisse war Deutsche Telekom mit 92 % Kursverlust der größte Verlierer. In der Finanzkrise war es die Commerzbank mit über 95 % und diesmal die Lufthansa mit immerhin rund 70 %. Ab heute streitet man sich in Berlin über die Finanzierungshilfen des Bundes. Egal wie: Wer finanziert, ist völlig uninteressant, dass finanziert wird, ist klar. Und anschließend geht es darum, was ist die LH wirklich wert ist. Über 100 % Erholungspotenzial bleibt die Wette.



