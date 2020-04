The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A1VXS09 VW 20/29.01.21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A289RF2 KRED.F.WIED.20/23 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA DE000CZ45V17 COBA 20/23S 955 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AQ65 DZ BANK CLN E.9903 BASKET BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0T1K3 DEKA FESTZINS ANL 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2TY1 LB.HESS.THR.CA.TIL.04A/20 BD02 BON EUR NCA XFRA US06051GJB68 BK AMERICA 20/31 FLR MTN BD02 BON USD NCA XFRA US6174468Q59 MORGAN STANL 20/26 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US63111XAB73 NASDAQ 20/50 BD02 BON USD NCA XFRA US91087BAJ98 MEXIKO 20/25 BD02 BON USD NCA XFRA US91087BAK61 MEXIKO 20/32 BD02 BON USD NCA XFRA US91087BAL45 MEXIKO 20/51 BD02 BON USD NCA XFRA USU3010DAH36 EXPEDIA GRP 20/25 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU3010DAJ91 EXPEDIA GRP 20/25 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU74079AT84 NETFLIX 20/25 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS2161992198 HUNGARY 20/26 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2161992511 HUNGARY 20/32 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2164646304 APT PIPELIN. 20/30 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2166217278 NETFLIX INC. 20/25 REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS2166345608 LDKRBK.BAD MTN 20/23FLR BD02 BON EUR NCA 08HH XFRA CNE100001M79 SHANG.FOS.PHARM.GR.H YC 1 EQ00 EQU EUR NCA MNS XFRA FR0013462231 MUNIC SA EO -,04 EQ00 EQU EUR YCA 4DY XFRA GB00BJL5BR07 4D PHARMA PLC LS -,0025 EQ00 EQU EUR NCA OSX2 XFRA IE00BHNGHX58 O.IE-US MV.E.NR 1AEOA EQ00 EQU EUR Y