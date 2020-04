The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT000B043252 UNICR.BK AUS. 14-20 75FLR BD00 BON EUR NCA XFRA AU3CB0229292 EIB EUR. INV.BK 15/20 MTN BD00 BON AUD NCA XFRA CH0021247967 EMISS.GEM.WOHNB. 05-20 24 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DK0G6X0 DEKA AUD FESTZINS 16/20 BD00 BON AUD NCA XFRA DE000DZ1JFE5 DZ BANK IS.2870 VAR MTN BD00 BON EUR NCA XFRA CH0205276683 STRAUMANN HLDG 13-20 BD01 BON CHF NCA XFRA DE000NLB2FX4 NORDLB OPF S.1408 VAR MTN BD01 BON EUR NCA OE8V XFRA ES00000122D7 SPANIEN 10-20 BD01 BON EUR NCA XFRA GB00BJRF9H03 SERICA FINA. 19/20 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US9128284K35 US TREASURY 2020 FLR BD01 BON USD NCA I5CX XFRA XS0883537143 INST.CRED.OFIC. 13/20 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4QR4 HCOB MM II 14/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000SHFM311 SCHLW-H.SCHATZ.13/20 A1 BD02 BON EUR NCA S3SB XFRA DE000SK00644 SPK KOELNBONN HPF.11 BD02 BON EUR NCA XFRA FR0011232255 ARKEMA S.A. 12-20 BD02 BON EUR NCA PEPF XFRA US713448CS53 PEPSICO INC. 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA US9128284J61 US TREASURY 2020 BD02 BON USD NCA XFRA US912828K585 US TREASURY 2020 BD02 BON USD NCA XFRA US912828VA58 US TREASURY 2020 BD02 BON USD NCA UTC6 XFRA US913017CM98 RAYTHEON TECHNOL. 17/20 BD02 BON USD NCA UTCA XFRA US913017DA42 RAYTHEON TECHNOL. 18/21 BD02 BON USD NCA XFRA XS0925003732 EXPORT-IMPORT BK 13/20MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1121459074 TURK.IS BK 14/20 MTN REGS BD02 BON USD NCA TATC XFRA XS1121907676 TATA MOTORS 14/20 BD02 BON USD N