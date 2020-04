FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

F5D XFRA FR0000064578 COVIVIO INH. EO 3

2XX XFRA NO0010716863 XXL ASA A NK -,40

4OG XFRA CA6890071021 OTIS GOLD CORP.

S0D XFRA AU000000SMR4 STANMORE COAL LTD

