Die Bawag Group hat im 1. Quartal 2020 einen Nettogewinn in Höhe von 61 Mio. Euro ( Q1 2019: 97 Mio.) erzielt und einen Return on Tangible Common Equity (RoTCE) von 9,1%. Unter Berücksichtigung der vorgezogenen regulatorischen Aufwendungen lag der Nettogewinn bei 81 Mio. Euro bei einem RoTCE von 11,9%. Das operative Geschäft blieb im ersten Quartal stark mit einem Ergebnis vor Risikokosten von 171 Mio. Euro und einer Cost/Income-Ratio von 42,3%. Um sowohl das sich verschlechternde makroökonomische Umfeld als auch vorsorglich Stundungen von Kundenzahlungen aufgrund von COVID-19 zu adressieren, wurde im ersten Quartal eine zusätzliche Risikovorsorge in Höhe von 25 Mio. Euro gebildet, wie die Bank mitteilt. Dies führte zu Gesamtrisikokosten in Höhe ...

