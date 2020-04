Der Goldpreis hält sich zum Wochenauftakt relativ wacker und wird weiterhin als sicherer Hafen in extrem unsicheren Zeiten wahrgenommen.Dabei dürfte vor allem die aktuelle Dollarschwäche geholfen haben, schließlich rutschte der Dollarindex im frühen Montagshandel wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 100 Punkten. Kein Rückenwind kommt derzeit allerdings von den Terminmärkten, wo der am Freitagabend veröffentlichte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...