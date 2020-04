MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren befindet sich im freien Fall. Die Ifo-Exporterwartungen der Industrie sind im April von minus 19,0 auf minus 50,0 Punkte abgestürzt, wie das Institut berichtete. "Dies ist der niedrigste jemals gemessene Wert. Auch das Ausmaß des Rückgangs ist ohne Beispiel. Die Corona-Pandemie hinterlässt tiefe Spuren auf den Exportmärkten", erklärten die Konjunkturforscher.

In zahlreichen Branchen sanken die Erwartungen auf neue Tiefstwerte. Insbesondere viele deutsche Schlüsselbranchen sind betroffen, wie der Fahrzeugbau, Maschinenbau oder die Elektrotechnik. Nachdem der Rückgang der Exporterwartungen in der chemischen Industrie im Vormonat vergleichsweise moderat ausgefallen war, gehen nun auch diese Unternehmen von deutlichen Umsatzrückgängen beim Auslandsgeschäft aus. Einziger Lichtblick in diesem Monat war die Pharmabranche. Sie geht von einem stabilen Exportgeschäft aus.

