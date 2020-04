Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In der vergangenen Woche fuhr der DAX mal wieder Verluste ein, nachdem er die zwei Wochen zuvor Gewinne verbuchen konnte. Er gab 2,7 Prozent ab. Allein 1,7 Prozent davon am vergangenen Freitag. Dabei rutschte er auch kurzzeitig unter 10.300 Punkte. Marktidee: Facebook. Die Aktie von Facebook hat - wie so viele andere Papiere auch - in der Corona-Krise jede Menge Federn gelassen. In den vergangenen Wochen legte der Kurs allerdings eine Erholungsrallye hin. Aus technischer Sicht könnte jetzt kurzfristig eine Konsolidierung anstehen. Die Aktie befindet sich vor einem wichtigen Widerstandscluster.