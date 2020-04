Ölpreis auf Rekordtief - Clevere Öl-Strategie gesucht?

Der Ölpreis fiel Anfang der Woche zum ersten Mal in der Geschichte unter null. Grund dafür war eine Kombination aus einem Angebots- und einem Nachfrageschock. Clevere Öl-Investments sind gefragt. Der Vontobel Oil-Strategy Index könnte für Anleger eine interessante Anlagemöglichkeit darstellen.

Der Ölpreis fällt von einem Tiefstand zum nächsten. Am Montagmorgen verzeichnete die US-Sorte WTI noch einen Preis von 18 US-Dollar - was bereits einen Tiefpunkt darstellt, wie er selten gesehen wurde. Doch es kam noch schlimmer. Die extremen Verzerrungen am Ölmarkt haben dazu geführt, dass der Preis komplett kollabierte und erstmals in der Geschichte negativ wurde. Zur Präzision: Die Rede ist hier vom Mai-Future der amerikanischen Sorte WTI, der einen Tag vor Verfall am 21.04.2020 zeitweise weit unter null notierte.

