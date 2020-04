Bis Februar dieses Jahres hielten sich beim Währungspaar australischer Dollar zum US-Dollar Bullen und Bären die Waage. Zwischen den Kursmarken von 0,6671 und grob 0,70 US-Dollar war das Paar in einer Rechteckkonsolidierung neutral zu bewerten, als die Corona-Krise jedoch ihren Tribut durch zahlreiche wirtschaftliche Einschränkungen im asiatischen Raum forderte, stürzte der australische Dollar regelrecht ab und markierte bei 0,551 US-Dollar seinen vorläufigen Tiefpunkt. Seit Mitte März hat sich das Bild aber wieder merklich gedreht, das Paar AUD/USD erhält wieder deutlichen Auftrieb und konnte sich zuletzt an das 38,2 % Fibonacci-Retracement sowie den kurzfristigen Abwärtstrend seit Anfang dieses Jahres um 0,6444 US-Dollar herantasten. Im heutigen frühen Handel konnte sich das Paar schließlich über seinen Abwärtstrend hinwegsetzen und steuert wieder seine Aprilhochs an. Zeitgleich deutet sich bei fortwährendem Kaufinteresse eine fünfwellige Impulswelle an, die mittel- bis langfristige Auswirkungen auf den Kursverlauf des Paares nehmen dürfte. Dabei ergeben sich für kurz- bis mittelfristig orientierte Anleger gute Handelsansätze, die jetzt ...

