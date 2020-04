Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz baut sein Angebot an veganen und vegetarischen Produkten aus. Jetzt plant der Detailhändler in allen landesweit über 140 Filialen einen sogenannten "Veggie-Block" einzubauen. In 53 Filialen wird das neue Konzept bereits eingesetzt. Der Detailhändler reagiert damit auf die stetig steigende Nachfrage seitens seiner Kundinnen und Kunden.Die Nachfrage nach veganen und vegetarischen Produkten bei Lidl Schweiz steigt ständig. Der Detailhändler hat sich deswegen dazu entschieden, sein Angebot auszubauen. Im September 2019 hatte Lidl Schweiz sein Angebot bereits um den veganen "Next Level Burger" und das vegane "Next Level Hack" erweitert. Nach der Einführung von diversen neuen Produkten folgt nun eine gesonderte Regal-Kennzeichnung, eigens für diesen Produktebereich.Der "Veggie-Block"Vegane und vegetarische Produkte waren bisher an verschiedenen Stellen in den Filialen zu finden. Neu werden die Produkte im sogenannten "Veggie-Block" im Sinne einer erleichterten Kundenorientierung angeboten. Die Produkte befinden sich im Kühlbereich und sind mit einer speziellen Regal-Kennzeichnung ausgestattet.Das vegane und vegetarische Sortiment besteht u.a. aus diversen Fleischersatzprodukten, Fertiggerichten, Salaten, Milchersatzgetränken sowie Joghurtalternativen."Die vegane und vegetarische Ernährung gewinnt seit Jahren an Bedeutung. Nachdem wir in den letzten Monaten bereits diverse vegane und vegetarische Produkte neu ins Sortiment aufgenommen haben, sorgen wir nun mit unserem Veggie-Block auch für eine einfache und übersichtliche Orientierungsmöglichkeit in der Filiale.", sagt Andreas Zufelde, Chief Commercial & Marketing Officer von Lidl Schweiz.Aktuell verfügen folgende 53 Filialen über einen "Veggie-Block": Arbon, Visp, Frauenfeld, Niederuzwil, Sursee, Yverdon, St.Gallen, Wittenbach, Buchs SG, Flüelen, Gland, Winterthur, Conthey, Wetzikon, Oberglatt, Brig, Einsiedeln, Rothrist, Stans, Jona, Altendorf, Baar, Weinfelden, Wohlen, Gravesano, Kloten, Pratteln, Hunzenschwil, Zürich Ohmstrasse, Baden, Zürich Förrlibuckstrasse, Landquart, Muri, Thun, Wilen, Genf, Walliselen, Chur, Collombey, Lancy, Givisiez, Vernier, Lausanne Flon, Solothurn, Horgen, Sarnen, Lugano Viganello, Aarau, Bern Gäbelbach, Le Mont-sur-Lausanne, Cham, Burgdorf und Balerna. Die restlichen Filialen werden sukzessive folgen.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chwww.lidl.chwww.facebook.com/lidlchwww.instagram.com/lidlchOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100846703