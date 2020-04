NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Asien-Pazifik-Geschäft habe am meisten enttäuscht. Auch wenn sich die Erholung in China in den letzten Wochen fortgesetzt habe, blieben die Aussichten anderswo nebulös./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2020 / 02:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2020 / 02:12 / ET



