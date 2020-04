Wondershare PDFelement, das Kernprodukt von Wondershare(SHE: 300624)zur Produktivitätssteigerung im Büro, wird von Capterra an Seite von Branchenriesen wie Adobe Sign und DocuSign als eine Top 20 Vertragsmanagement-Software aufgeführt.

Wie ein Sprecher der Firma in einem Telefoninterview mitteilte, "sind wir überglücklich, dass unsere harte Arbeit anerkannt wird und hoffen, in Zeiten einer globalen Krise wie dieser, in der immer mehr Unternehmen gezwungen sind auf Heimarbeit umzustellen, Arbeitskräfte auf der ganzen Welt mit unseren Produkten dabei zu unterstützen, auch aus der sicheren Umgebung der eigenen vier Wände, wie gewohnt effektiv zusammenzuarbeiten."

In dieser Situation erlaubt es unser Kernprodukt PDFelement 7 Pro großen sowie kleinen Unternehmen, effektive und reibungslose Workflows für die Verwaltung von PDFs und anderen Dokumenten zu ermöglichen. Unser Produkt bietet folgende Features:

PDFs bearbeiten Tools zum Bearbeiten von Text, Bildern, Objekten, Links, und anderer PDF-Elemente.

PDFs erstellen - Erstellen Sie PDFs aus mehr als 300 Dateiformaten.

PDFs konvertieren - Konvertieren Sie PDF-Dateien in zahlreiche andere Formate, wie MS-Office-Dateien, HTML usw..

Überprüfen und kommentieren - Eine umfangreiche Palette mit Anmerkungs- und Markierungstools für ein kollaboratives Arbeitsumfeld.

Datenaustausch per Cloud - Cloud-Integration zum Abrufen und Speichern von Dokumenten bei verschiedenen Cloud-Anbietern.

Schnelle Implementierung Einfache und unternehmensweite Implementierung, auch über mehrere Standorte und Länder.

PDFs schützen PDF-Sicherheit in Form von Passwortschutz, Zugriffsbeschränkungen, Wasserzeichen, Schwärzungen und digitaler Signaturfunktionen.

PDF-Formulare - Umfangreiches Formularmanagementtools zum Erstellen, Konvertieren, Ausfüllen, für Datenextraktion sowie Datenimport und -export.

Optische Zeichenerkennung (OCR) Fortschrittliche optische Zeichenerkennung für 20 Sprachen zur Konvertierung von regulären PDF-Dokumenten in digital bearbeitbare Versionen.

Laut einem aktuellen Bericht von CNN, empfehlen bzw. ordnen derzeit fast alle großen Technologieunternehmen ihre Mitarbeiter an, von Zuhause zu arbeiten, anstatt sie dem Infektionsrisiko auf dem Arbeitsweg auszusetzen. Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Amazon, und andere große Technologiekonzerne haben alle Heimarbeitskonzepte umgesetzt und kleinere Betriebe folgen ihrem Beispiel nun.

Unternehmen dazu ratend ihre papierbasierten Prozesse endlich auf digitale Kommunikation umzustellen, merkt die PDFelement-Vertreterin an: "Digitale Workflows bringen die Freiheit von überall aus arbeiten zu können und ermöglichen dennoch eine effektive Zusammenarbeit von Teammitgliedern unabhängig von deren physischen Standorten. Sie eignen sich perfekt für verwaltungstechnische Tätigkeiten, die für gewöhnlich physische Präsenz im Büro erfordern. PDFelement kann dieses Problem umgehen, indem es hilft solche Workflows zu digitalisieren und es Benutzern dank Einbindung von Cloud-Diensten ermöglicht Heimarbeitsrichtlinien umzusetzen."

