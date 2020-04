Corona-Pandemie - Corona-Crash: Eine kurze Bestandsaufnahme und Zwischenanalyse mit Lösungsansätzen In diesem weltweiten Kampf gegen die Corona-Epidemie, gekennzeichnet durch immer noch harte Begrenzungen der persönlichen Freiheit und schmerzhafter Einschnitte in das Unternehmertum bemisst sich allein der wirtschaftliche Schaden in Billionenhöhe. Und jede weitere Woche des...

Den vollständigen Artikel lesen ...